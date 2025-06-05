Также были разрушены дома, в них возникли пожары. Главное, что известно о массированном ударе по Прилукам 5 июня – читайте в материале 24 Канала.

К теме В Прилуках дрон попал в дом начальника пожарной части: погибла его семья

Как произошла атака на Прилуки

Черниговская область находилась под угрозой воздушных атак с 22:41 4 июня до 01:25 5 июня - в этот период продолжалась воздушная тревога.

Взрывов в регионе ночью не фиксировали, однако под утро Черниговская областная военная администрация сообщила, что атака таки состоялась и привела к трагическим последствиям.

Под массированным ударом российских дронов оказались Прилуки. По предварительным данным, не менее 6 беспилотников типа "Герань" атаковали город, в результате чего повреждены жилые дома.

Россия атаковала Прилуки "Шахедами" / Фото Национальной полиции Украины

Заместитель городского головы Прилук Сергей Чмиль сообщил, что из-за атаки было уничтожено 2 частных дома, много повреждений в частных жилых зданиях, многоэтажках, а также учебных заведениях, которые расположены вокруг.

Начальник Прилуцкой РВА Владимир Чернов рассказал в эфире телемарафона, что атака по Прилукам была одной из самых масштабных и крупнейшей по количеству погибших за последнее время.

Сейчас местные власти предоставляет всю возможную помощь для восстановления пострадавших домов, в частности OSB-плитами, брезентом для крыши, пленкой полиэтиленовой для закрытия окон.

Что известно о жертвах и пострадавших

По состоянию на 11:00 известно, что в Прилуках в результате массированного удара погибли 5 человек, среди них – годовалый ребенок.

В полиции Черниговской области рассказали, что по состоянию на 9:00 количество травмированных в результате российской атаки "Шахедами" по Прилукам возросло до 8 человек.

Пожары и разрушения в Прилуках после обстрела / Фото ГСЧС Черниговской области

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что в Прилуках вражеский беспилотник попал в дом начальника местной пожарной части. Из-за этого погибла его семья: жена, дочь – патрульная полицейская – и ее годовалый сын.

Сам спасатель этой страшной ночью вместе с пожарно-спасательной командой находился на местах ликвидации последствий ударов врага.

Как отреагировал на атаку Зеленский

Владимир Зеленский написал, что сегодня ночью Россия нанесла удар по Прилукам Черниговской области 6 ударными дронами.

Всю ночь продолжалась спасательная операция. К сожалению, есть раненые и погибшие. Один из спасателей прибыл ликвидировать последствия прямо к своему дому: оказалось, что именно в его дом попал "Шахед". К сожалению, погибли жена, дочь и его годовалый внук,

– отметил президент.

Он выразил соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших. Украинский лидер подчеркнул, что Россия постоянно пытается выторговать для себя время, чтобы продолжать убийства. И когда Москва не чувствует от мира достаточно сильного осуждения и давления, то убивает снова.

В Прилуках объявили Дни траура из-за обстрела

В Прилуцком городском совете сообщили, что в знак скорби и с целью почтения памяти погибших в результате атаки России по городу, 05 и 06 июня 2025 года объявлено Днями траура в городе Прилуки.