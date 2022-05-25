Баснями о смерти Путина стремятся "похоронить" кое-что другое

Все так озабочены здоровьем бункерного деда, как будто среди людей, которые хотя бы теоретически могли бы занять его место, есть хотя бы один условно нормальный.

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Вообще, у меня подозрение, что эта тема о "здоровье Путена" – это дезинформационная кампания для Запада, которая призвана убедить их "уступить бункреному", которому "недолго осталось", и очень скоро все равно будет новая "перестройка". Так какой же смысл воевать? Надо просто подождать.



Слухи о "больном" Путине запускают, чтобы усыпить Запад / Фото Getty Images

Очень уж упорно тему о "болезни Путена" продвигают мутные источники с возможным кремлевским шлейфом. Не забывайте, что мы имеем дело с профессиональными лжецами и дезинформаторами.

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