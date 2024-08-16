Авиационный эксперт, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что дроны можно считать теми же ракетами противовоздушной обороны. Это высокотехнологичное оружие, которое можно задействовать в автоматическом режиме.

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Дроны атакуют российскую технику

Анатолий Храпчинский отметил, что Силы обороны используют БпЛА, чтобы также и вручную сбивать вертолеты.

Важно отметить, что поток воздуха, который происходит вокруг вертолета усложняет задачу нашим пилотом. Надо очень правильно рассчитать каждое действие, чтобы задача по уничтожению цели была успешно выполнена,

– подчеркнул авиационный эксперт.

Он отметил, что в будущем наработки ручного управления БпЛА будут внесены в программное обеспечение, чтобы уже в автоматическом режиме захватывать любые цели и уничтожать их.

Украина сделала большой шаг в технологичность. Сейчас даже страны НАТО будут менять свои стандарты беспилотных систем, ведь мы открыли совсем другие типы БпЛА, которые можно применять более эффективно,

– сказал Храпчинский.