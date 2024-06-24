Такое мнение 24 Канала высказал эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков, отметив, что на подготовку будут указывать спутниковые снимки и информация в соцсетях от самих россиян. Кроме этого, приказ Владимира Путина они могут и не выполнить из-за угрозы собственной жизни.

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Подготовку к ядерному удару не скроешь

По словам эксперта, спутниковая разведка фиксирует любое перемещение ядерного оружия. С другой стороны, всех ракетчиков, которые занимаются стратегическими или тактическими ракетами перевести на круглосуточное дежурство. Понятно, что в таком случае об этом будут точно знать жены этих офицеров, которые сразу напишут в социальных сетях, что "начинается ядерная война, потому что моего мужа забрали".

То есть это скрыть невозможно. Этот промежуток времени – это минимум несколько суток, чтобы перевести из нынешнего состояния в полную боевую готовность (ядерное оружие – 24 Канал),

– подчеркнул Кочетков.

Не все решает Путин

Эксперт объяснил, что даже, если Россия решится на ядерный удар, то единолично, даже Путиным, такое решение не принимается. Его должен подтвердить министр обороны, глава ядерных сил России. Далее это идет от генералов до капитанов и лейтенантов.

Если на первом уровне все зависят от Путина, то команду, видимо, подтвердят, но внизу – капитанам и майорам зачем начинать ядерную войну? Они же чувствуют, что по ним, их семьям и всей их жизни будет обязательно ответный удар,

– отметил Кочетков.