Многие годы та лишь делала вид борьбы, получая конверты с заветными зелеными бумажками от всё тех же олигархов. И вот нынешний президент наконец начал реализацию борьбы с этим явлением, которую громко назвал – деолигархизация.

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Суть её проста – создается реестр олигархов, куда вносятся все те, кто так или иначе своим капиталом влияет на формирование государственной политики. После этого таким особам запрещают финансировать политические партии, то есть заносить конверты, и покупать госсобственность.

Выглядит идеально – бизнесмены с большими капиталами не смогут влиять на политиков, а те не станут бесплатно лоббировать их интересы. Звучит как фантастика, но это работает. И сейчас я приведу вам ярчайший пример.

Саркози приговорили к лишению свободы

Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к еще одному году лишения свободы. И обвинение против Саркози довольно знакомо украинцам – нарушение правил предвыборной кампании.

Теперь давайте подробнее рассмотрим – как Саркози стал фигурантом уголовного дела. Всё просто – во Франции уже действует так называемая деолигархизация.

Отметим! На предвыборную кампанию каждый кандидат имеет право потратить 22,5 миллионов евро, и ни центом больше.

Такая норма как раз и исключает возможность олигархов финансировать партии или кандидатов. Кроме того, создает равные условия для участников.



Саркози попытался обойти норму / Фото с фейсбука Саркози

В Украине, к сожалению, чаще всего побеждают те, в кого олигархи вложили больше денег – у них попросту больше ресурсов для рекламы и агитации. Во Франции это давно искоренили.

Где Саркози взял деньги

Идем дальше – Саркози всё же попытался обойти эту норму и превысил лимиты дозволенные для избирательной кампании кандидата в президенты.

Где он взял эти деньги? Правильно, у номинального олигарха – владелицы компании L'Oreal. Обещал ли он что-то взамен? Конечно же!

И вот теперь, спустя 9 лет, его настигла ответственность. Но срок Саркози – это еще и маркер для других французских политиков – не стоит пытаться обмануть избирателя обслуживая интересы бизнеса.

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Резюмируя – нужна ли Украине деолигархизация? Конечно нужна! Как минимум для того, чтобы политики боролись за интересы избирателя, а не за интересы отдельно взятого бизнесмена.