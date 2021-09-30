Кроме того, еще 13 обвиняемых признали виновными в соучастии. Их приговорили к лишению свободы сроком от 2 до 3 лет.

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Саркози вынесли еще один приговор

Бывшего президента Франции 30 сентября суд в Париже признал виновным в махинациях, связанных с финансированием избирательной кампании 2012 года.

Саркози приговорили к 1 году лишения свободы. Наказание он будет отбывать дома под электронным надзором.

Детали дела Николя Саркози

По версии следствия, команда Саркози потратила на проигранную кампанию 43 миллиона евро, что почти вдвое больше разрешенного порога.

Для того, чтобы скрыть нарушение, правая партия "Союз за народное движение" (теперь – республиканцы) выдала расходы на организацию митингов и других событий за расходы на партийные мероприятия.

Интересно, что часть чеков за предоставленные услуги странным образом исчезла. Сопровождением кампании Саркози занималась компания Bygmalion.

Обратите внимание! 1 марта Саркози уже приговорили к реальному лишению свободы по так называемому "делу о прослушке". Однако за решетку он не отправился.