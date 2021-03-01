Бывшего французского лидера Николя Саркози признали виновным по делу о коррупции и торговле влиянием. Его приговорили к 3 годам лишения свободы, однако 2 из них предусматривают условное заключение.

Политика обвиняли в попытке незаконно получить от судьи информацию о другом судебном деле против него в обмен на обещания использовать его влияние. Саркози будет обжаловать приговор.

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Другие подробности о приговоре

Стоит заметить, что прокуратура хотела более жесткого наказания, чем получил Николя Саркози. Там просили 2 года реального заключения и еще столько же условно.

Кроме 6 французского президента также судили его личного адвоката Тьерри Герцога и бывшего судью французского Кассационного суда Гилберта Азиберта.

Интересно, что дело Саркози было вторым в современной истории, когда бывшего французского лидера наказали за преступление.

В 2011 году за превышение служебных полномочий и растрату на 2 года условно был осужден Жак Ширак.

Однако, как пишет The Guardian, вряд ли Саркози действительно окажется в тюрьме. Там предположили, что его заключение может предусматривать определенные условия, например – ношение электронного браслета.

Коротко о деле

► По данным следствия, в 2014 году Саркози получил конфиденциальную информацию по "делу Бетанкур". Обвинения против него касались незаконного получения денег от экс-владелицы L'Oreal.

► Правоохранители получили записи телефонных разговоров политика и его адвоката. Они свидетельствовали о том, что Саркози предлагал судье Гилберту Азиберту престижную должность в Монако в обмен на информацию.