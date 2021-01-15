Финансовая прокуратура Франции начала новое расследование против 23 президента страны Николя Саркози. Оно касается его вероятной деятельности в России.

Прокуроры должны выяснить, осуществлял ли Саркози торговлю влиянием. Пока других подробностей о деле не объявляют, об этом пишет AFP.

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По информации Mediapart, речь идет о контракте Саркози с российской страховой компанией Reso-Garantia, заключенном в 2019 году. Французу якобы должны были выплатить 3 миллиона евро за оказание консалтинговых услуг.

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1 марта суд должен огласить приговор в рамках дела о коррупции и злоупотреблении служебным положением. Саркози грозит до 4 лет за решеткой, 2 из которых – условно.

В октябре 2020 года против 23 французского президента выдвинули еще одно обвинение. Он мог получить миллионы евро от ливийского диктатора Каддафи перед выборами в 2007 году.

Что известно о Николя Саркози

Николя Саркози получил юридический диплом. Он пришел в политику в молодом возрасте. Французу было всего 22 года, когда он попал в городской совет одного из пригородов Парижа.

Его карьера развивалась довольно стремительно. Сначала ему удалось стать одним из самых молодых мэров в стране. Затем он попал в Национальную ассамблею (нижняя палата парламента Франции).

В разные годы Саркози занимал кресла министра бюджета, внутренних дел и финансов. В 2007 году он одержал уверенную победу на президентских выборах и возглавлял страну до 2012 года.