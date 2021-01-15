Фінансова прокуратура Франції почала нове розслідування проти 23 президента країни Ніколя Саркозі. Воно стосується його ймовірної діяльності у Росії.

Прокурори повинні з'ясувати, чи здійснював Саркозі торгівлю впливом. Наразі інших подробиць про справу не оголошують, про це пише AFP.

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За інформацією Mediapart, мовиться про контракт Саркозі з російською страховою компанією Reso-Garantia, укладений у 2019 році. Французу нібито мали виплатити 3 мільйони євро за надання консалтингових послуг.

Інші справи проти політика

1 березня суд має оголосити вирок у рамках справи про корупцію та зловживання службовим становищем. Саркозі загрожує до 4 років за ґратами, 2 з яких – умовно.

У жовтні 2020 року проти 23 французького президента висунули ще одне звинувачення. Він міг отримати мільйони євро від лівійського диктатора Каддафі перед виборами у 2007 році.

Що відомо про Ніколя Саркозі

Ніколя Саркозі отримав юридичний диплом. Він прийшов у політику у молодому віці. Французу було лише 22 роки, коли він потрапив до міської ради одного з передмість Парижа.

Його кар'єра розвивалася досить стрімко. Спочатку йому вдалося стати одним з наймолодших мерів у країні. Потім він потрапив до Національної Асамблеї (нижня палата парламенту Франції).

У різні роки Саркозі обіймав крісла міністра бюджету, внутрішніх справ та фінансів. У 2007 році він отримав впевнену перемогу на президентських виборах та очолював країну до 2012 року.