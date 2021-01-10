У Франції президента Еммануеля Макрона та його дружину Бріджит розкритикували за недоцільні витрати під час пандемії COVID-19. Зокрема, вони використали значну суму грошей на резиденцію у Парижі.

Мовиться про закупівлю квітів для Єлисейського палацу. Про це повідомляє Dailymail.

Читайте також Дружина президента Франції перехворіла на COVID-19

Суспільство значною мірою обурило те, що подружня пара не зменшила видатки під час пандемії, коли палац був закритий для відвідування.

Скільки витратили грошей

За даними Dailymail, Макрон та його дружина витратили на квіти близько 600 тисяч євро. Така сума у 5 разів перевищує витрати попередників чинного президента.

Наприклад, Франсуа Олланд, який очолював країну протягом 2012 – 2017 років, витратив на квіти у 2011 році приблизно 134 тисячі євро. Водночас Ніколя Саркозі, який був президентом з 2007 по 2012 рік, використав 144 тисячі євро.

До теми Макрон приїде в Україну, а Зеленський планує візит до США, – ОП

Основна хвиля критики від суспільства виникла саме через колосальні витрати чинного президента Франції під час пандемії COVID-19.