Президента Франции Эммануэля Макрона и его жену Бриджит раскритиковали за нецелесообразные расходы во время пандемии COVID-19. В частности, они использовали значительную сумму денег на резиденцию в Париже.

Речь идет о закупке цветов для Елисейского дворца. Об этом сообщает Dailymail.

Читайте также Супруга президента Франции переболела COVID-19

Общество в значительной степени возмутило то, что супружеская пара не уменьшила расходы во время пандемии, когда дворец был закрыт для посещения.

Сколько потратили денег

По данным Dailymail, Макрон и его жена потратили на цветы около 600 тысяч евро. Такая сумма в 5 раз превышает расходы предшественников действующего президента.

Например, Франсуа Олланд, возглавлявший страну в течение 2012 – 2017 годов, потратил на цветы в 2011 году примерно 134 тысячи евро. В то же время Николя Саркози, который был президентом с 2007 по 2012 год, использовал 144 тысячи евро.

К теме Макрон приедет в Украину, а Зеленский планирует визит в США, – ОП

Основная волна критики от общества возникла именно из-за колоссальных затрат действующего президента Франции во время пандемии COVID-19.