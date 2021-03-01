Колишнього французького лідера Ніколя Саркозі визнали винним у справі про корупцію та торгівлю впливом. Його засудили до 3 років позбавлення волі, проте 2 з них передбачають умовне ув'язнення.

Політика звинувачували у спробі незаконно отримати від судді інформацію про іншу судову справу проти нього в обмін на обіцянки використати його вплив. Саркозі оскаржуватиме вирок.

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Інші подробиці про вирок

Варто зауважити, що прокуратура хотіла жорсткішого покарання, ніж отримав Ніколя Саркозі. Там просили 2 роки реального ув'язнення та ще стільки ж умовно.

Окрім 6 французького президента також судили його особистого адвоката Тьєррі Герцога та колишнього суддю французького Касаційного суду Гілберт Азіберта.

Цікаво, що справа Саркозі була другою у сучасній історії, коли колишнього французького лідера покарали за злочин.

У 2011 році за перевищення службових повноважень та розтрату на 2 роки умовно був засуджений Жак Ширак.

Проте, як пише The Guardian, навряд чи Саркозі справді опинитися у в'язниці. Там припустили, що його ув'язнення може передбачати певні умови, наприклад – носіння електронного браслета.

Коротко про справу

► За даними слідства, у 2014 році Саркозі отримав конфіденційну інформацію щодо "справи Бетанкур". Звинувачення проти нього стосувалися незаконного отримання грошей від ексвласниці L'Oreal.

► Правоохоронці отримали записи телефонних розмов політика та його адвоката. Вони свідчили про те, що Саркозі пропонував судді Гілберту Азіберту престижну посаду в Монако в обмін на інформацію.