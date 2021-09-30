Крім того, ще 13 обвинувачених визнали винними у співучасті. Їх засудили до позбавлення волі терміном від 2 до 3 років.

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Саркозі винесли ще один вирок

Колишнього президента Франції 30 вересня суд у Парижі визнав винним у махінаціях, пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії 2012 року.

Саркозі засудили до 1 року позбавлення волі. Покарання він відбуватиме вдома під електронним наглядом.

Деталі справи Ніколя Саркозі

За версією слідства, команда Саркозі витратила на програну виборчу кампанію 43 мільйони євро, що майже удвічі більше від дозволеного порогу.

Для того, аби приховати порушення, права партія "Союз за народний рух" (тепер – республіканці) видала витрати на організацію мітингів та інших подій за витрати на партійні заходи.

Цікаво, що частина чеків за надані послуги дивним чином зникла. Супроводом кампанії Саркозі займалася компанія Bygmalion.

Зверніть увагу! 1 березня Саркозі вже засудили до реального позбавлення волі у так званій "справі про прослуховування". Однак за ґрати він не відправився.