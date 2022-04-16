Украинцы в социальных сетях в большинстве своем очень негативно отреагировали на идею Папа Франциска о примирении с россиянами.

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Что известно о Крестном ходе

Крестный ход, который состоялся впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии, возглавил Папа Франциск. Во время шествия крест несли украинка Ирина и россиянка Альбина. Обе женщины 20 лет живут в Италии и работают в отделении паллиативной помощи.

Текст, который звучал во время церемонии, был таким:

Перед лицом смерти молчание более красноречиво, чем слова. Поэтому пребываем в молитвенном безмолвии, и пусть каждый из нас в своем сердце помолится за мир на всей земле.

Даже несмотря на то, что из текста молитвы убрали тезис о "братских народах", сам факт такого "примирения" вызвал возмущение.

"Приведи недругов к рукопожатию, чтобы они могли вкусить взаимное прощение; обезоружь руку брата, поднятую на брата своего, чтобы там где сейчас ненависть, расцвело согласие. Но не будем вести себя как враги Креста Христова", – обратился к Богу Папа Франциск.

Что об этом сказали в УГКЦ

Глава Украинской греко-католической церкви отец Святослав сказал, что Украина понимает саму идею и возможность примирения между россиянами и украинцами. Однако сейчас, во время активной войны России против Украины это невозможно.

Ведь чтобы мириться, нужно быть по крайней мере живыми… И когда идет активная фаза такой убийственной войны, говорить о примирении совсем не время. Сначала нужно прекратить нас убивать, а потом можно говорить о следующих шагах,

– подчеркнул отец Святослав.

Следующим шагом, по его словам, должно быть осуждение преступника и установление справедливости. Все преступления, которые совершаются против Украины, должны быть осуждены международным трибуналом. Мы их сегодня квалифицируем как геноцид. Лишь после осуждения российского агрессора возможно начало какого-то процесса примирения, и это будет долгая дорога.

"Ибо процесс примирения означает заживление раны, это уважение к ранам жертвы. И без чувствительности к жертве этой несправедливой агрессии мы не имеем права с христианской стороны говорить о примирении", – подытожил глава УГКЦ.

Как отреагировали украинцы

Украинцы в социальных сетях в большинстве своем очень негативно отреагировали на идею Папы Франциска о примирении с россиянами. Люди считают, что это напоминает попытку примирить Понтия Пилата с Иисусом Христом.

Следует напомнить! Именно он вынес смертный приговор Иисусу Христу.

Экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович метко заметил, что Христос мог простить даже Понтия Пилата.

Но мы чтим лишь Его, а не обоих. Второй все равно только палач,

– подчеркнул Вятрович.

В соцсетях люди пишут:

"Я что-то не внимательно читал Новый Завет, потому что пропустил эпизод, где Пилат нес крест вместе с Иисусом", – Иван Магуляк.

"Папа же, забыл, кажется, что Иисус сам нес свой крест, на нем терпел и на нем умер. И все, что он получил взамен – желчь вместо воды и насмешки, идя своим Крестным ходом. Так вот, параллели очевидны. А Папа сейчас мне так мало похож на голубя мира, к сожалению», – Елена Кандяк.

"Пусть будет (этот пост – 24 канал), чтобы помнить, как Папа Римский держал ржавые гвозди для наших ран, когда Украина несла свой крест на Голгофу. Папа Франциск в речи-молитве обратился к Богу такими словами", – Анжелика Рудницкая.

"Папа Римский совершил худший поступок в отношении Украины, каждой жертвы изнасилования и каждой войны в мире. Он поставил насильника с жертвой на один уровень, тем самым легализуя преступления. Вот это означает его шествие, где украинка держит за руку россиянку", – Надежда Потоцкая.

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