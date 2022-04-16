Как сказал посол Украины в Ватикане Андрей Юраш, вместо этого верующим предложили помолиться в молчании о мире во всем мире.

Важно Папа Франциск призвал к пасхальному перемирию в Украине

Первоначальный замысел Ватикана раскритиковали

Как и было объявлено заранее, во время ХІІІ стояния крест совместно держали россиянка и украинка, которые вместе работают в итальянском хосписе. Это решение вызвало резкую и бурную реакцию в украинском обществе, как в среде верующих, так и среди иерархов и политиков.

Несмотря на острую критику, в Ватикане решили не отменять свой замысел. Из-за этого украинские католические медиа отказались от трансляции Крестного Пути.

Обратите внимание! Украинские католические медиа в этом году решили не транслировать Крестный путь в Ватикане. Это обусловлено тем, что на одном из стояний крест несли украинка и россиянка.

Текст Крестного Пути в Риме изменили

Однако определенные изменения сценарий все же претерпел. Юраш пояснил, что вместо запланированного пространного текста, в котором должен был звучать тезис и о "братских" народах", было предложено помолиться в тишине.

Перед лицом смерти молчание красноречивее слов. Поэтому остановимся в молитвенной тишине и пусть каждый в своем сердце помолится за мир во всем мире,

– так прозвучал призыв к молитве.

К теме – Папа Римский может посетить военный Киев: смотрите видео