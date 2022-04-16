Як сказав посол України у Ватикані Андрій Юраш, замість цього вірянам запропонували помолитися у мовчанні про мир у всьому світі.
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Початковий задум Ватикану розкритикували
Як і було оголошено заздалегідь, під час ХІІІ стояння хрест спільно тримали росіянка і українка, що разом працюють в італійському госпісі. Це рішення викликало різку та бурхливу реакцію в українському суспільстві, як у середовищі вірян, так і серед ієрархів і політиків.
Попри гостру критику, у Ватикані вирішили не скасовувати свого задуму. Через це українські католицькі медіа відмовилися від трансляції Хресної Дороги.
Текст на Хресній ході в Римі змінили
Однак певних змін сценарій все ж зазнав. Юраш пояснив, що замість запланованого розлогого тексту, в якому повинна була звучати теза і про "братні" народи", було запропоновано помолитися в тиші.
Перед обличчям смерті мовчання є красномовнішим від слів. Тож зупинімося в молитовній тиші і нехай кожен у своєму серці помолиться за мир у всьому світі,
– так прозвучав заклик до молитви.
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