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22:53, 26 июня
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Принц Уильям прогулялся с победительницей Евровидения-2018 Неттой Барзилай

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Принц Уильям и Нетта Барзилай
Принц Уильям и Нетта Барзилай / Фото из соцсетей

Принц Уильям во время официального визита в Тель-Авив встретился с певицей Неттой Барзилай, которая в этом году принесла Израилю победу на песенном конкурсе Евровидение.

Фото встречи герцога с певицей опубликовали в Twitter Кенсингтонского дворца.

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Принц Уильям и Нетта прогулялись по бульвару Ротшильда.

А несколько дней назад герцог посетил Иорданию, где воспроизвел детское фото его жены – Кейт Миддлтон.

Напомним, победительницей Евровидения 2018 стала участница от Израиля Нетта Барзилай с песней "Toy".

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Евровидение 2018 Нетта Барзилай
Источник: 24 Канал
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