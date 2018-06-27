Принц Уильям прогулялся с победительницей Евровидения-2018 Неттой Барзилай
Принц Уильям во время официального визита в Тель-Авив встретился с певицей Неттой Барзилай, которая в этом году принесла Израилю победу на песенном конкурсе Евровидение.
Фото встречи герцога с певицей опубликовали в Twitter Кенсингтонского дворца.
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Принц Уильям и Нетта прогулялись по бульвару Ротшильда.
А несколько дней назад герцог посетил Иорданию, где воспроизвел детское фото его жены – Кейт Миддлтон.
Напомним, победительницей Евровидения 2018 стала участница от Израиля Нетта Барзилай с песней "Toy".
Источник: 24 Канал
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