Точных сведений о количестве беженцев из Украины в Чехию нет. По состоянию на среду было зарегистрировано 90 тысяч человек, а по данным министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, вероятно, речь идет уже о более чем 100 тысячах человек. В то же время, по данным операторов мобильной связи, в Чехии уже 200 тысяч украинцев, сообщает Чешское радио. Четыре из пяти взрослых, которые приехали из Украины в Чехию, — женщины, около 55 процентов всех прибывших — дети.

Проблема учета беженцев вызвана тем, что правительство продлило процедуру регистрации новоприбывших украинцев с трех дней, как было раньше, до месяца. Кроме того большинство наших соотечественников приезжают в столицу Чехии Прагу. Здесь пункты регистрации переполнены, поэтому они направляются в другие города страны. При этом, если зарегистрироваться в любом городе Чехии, это не значит, что именно там нужно поселиться – жить можно в той же Праге. Или ехать дальше.

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Большинство украинцев, приехавших в Чехию, имеют здесь родственников, друзей или знакомых знакомых. Однако много и тех, кто не имеет никаких контактов. Для них работает центр распределения, где нашим соотечественникам помогают волонтеры. Они предоставляют беженцам информацию, обеспечивают жильем, одеждой и едой.

Распределительный пункт в Праге / Фото 24 канала

Корреспондент 24 канала взял интервью у одного из волонтеров распределительного пункта в Праге:

Какую помощь вы оказываете украинцам?

Прежде всего, предоставляем информацию: как оформить документы, как получить визу, нюансы со страховкой, материальной помощью и т.п. Очень важно, что мы помогаем найти жилье людям бесплатное. В Праге такого нет, но вокруг столицы в маленьких городках есть люди, которые готовы поселить наших беженцев. Кроме того, многие из них помогают нашим устроиться на работу, оформить документы и т.д.

Сколько времени занимает подобрать жилье, расселить людей?

Достаточно быстро – в среднем час. Потому что нам помогают чехи, которые готовят базу для расселения. Они принимают координаты желающих, звонят по телефону владельцам жилья. Дальше обмениваются документами. Иногда владельцы жилья даже приезжают сюда и забирают наших людей. Конечно, мы тоже проверяем владельцев жилья – переживаем, чтобы наши попали в нормальную семью.

В каком состоянии приезжают украинцы? Моральном, материальном…

В основном, это женщины с детьми. Часто они уехали из-под обстрелов, не взяли с собой почти ничего. Поэтому мы даем одежду, обувь, питание, средства гигиены. Все это приносят местные, а мы раздаем. На сегодняшний день есть большие склады вещей первой необходимости, недостатка у них нет. Также оказывается психологическая помощь, есть медсестра, которая выполняет элементарные медицинские манипуляции.

Состав гуманитарной помощи в Праге / Фото 24 канала

Потребность в волонтерах есть?

Вы знаете, очень много желающих. В принципе, все, кто хочет, приходят, работают. Я, например, приехала из Киева неделю назад и хожу сюда каждый день.

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Что можете посоветовать людям, которые едут в Чехию и нуждаются здесь в помощи?

Самое главное – набраться терпения, потому что переезд занимает много сил и времени. Также важно подумать, куда именно вы готовы поехать. Если у кого-то есть возможность поехать дальше Чехии или Польши, отправляйтесь туда – в этих странах возможности нас принять уже иссякают. Если у вас есть родственники в других местах Европы, сейчас есть возможность туда добраться даже бесплатно. Это решают в крупных волонтерских центрах. Старайтесь не нервничать, не замыкаться в себе, хотя бы чуть-чуть спать. Соберитесь максимально, а когда доедете до места назначения, тогда поплачете…

Список документов для беженцев в Чехии

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