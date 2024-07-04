По словам главы государства, максимум внимания на Ставке было уделено нашим дальнобойным дронам.

Смотрите также Надо быть готовыми: почему Путин так спешит, чтобы продвинуться на фронте

Больше всего боев – на Покровском направлении

Президент заслушал командующего Сухаревского, вице-премьер-министра Федорова, министра стратегических отраслей Камышина, командующего Воздушными силами Олещука. Зеленский подчеркнул, что удалось принять "очень важные решения", которые время покажет на фронте.

Министр обороны Умеров доложил детали поездки в США, где вел переговоры относительно оборонных пакетов, уже объявленных, но еще поставленных в Украину. "Подталкиваем эту логистику", – уточнил Зеленский.

В свою очередь главком Александр Сырский доложил о ситуации на основных направлениях.

Больше всего боев на Покровском направлении, на нашей Донбассе, но каждое направление сейчас укрепляем, от Харьковщины до южных. И я благодарен каждой бригаде, благодарен каждому солдату, каждому командиру, которые действительно устойчивы, действительно метки. А особенно – 35-я отдельная бригада морской пехоты, 44-я и 55-я отдельные артиллерийские бригады, 71-я отдельная егерская бригада, 108-я отдельная бригада ТрО и 110-я отдельная механизированная бригада. Спасибо всем вам за результат, воины!

– обратился президент.

Должны быть хорошие вещи по ПВО

Также Зеленский провел длительное совещание по поводу саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится уже на следующей неделе.

Саммит должен стать сильным – сильным для Украины и всех наших партнеров. Состоится и заседание Совета Украина – НАТО. Работаем над деталями новых решений и новых документов, подписанных с партнерами. Должны быть хорошие вещи, в том числе по ПВО,

– рассказал президент.

Глава государства сообщил о новом сильном договоре безопасности, "поддержащем всю нашу архитектуру безопасности соглашений".

Отдельно президент поздравил украинских полицейских с Днем Национальной полиции и американских партнеров с Днем Назависимости.

Зеленский поблагодарил Байдена и США за неизменную поддержку Украины на протяжении более двух с половиной лет полномасштабной войны.