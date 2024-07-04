Провів Ставку. Тривале було засідання, серед основного в доповідях сьогодні дрони і РЕБ. Виробництво в Україні, фінансування, постачання і застосування. Вся конкретика, від найбільш затребуваних на фронті, зокрема FPV. Звичайно, максимум уваги і нашим далекобійним дронам. Заслухали командувача Сухаревського, віце-премʼєр-міністра Федорова, міністра стратегічних галузей Камишіна, командувача Повітряних сил Олещука – прийняли дуже важливі рішення. Час покаже ці рішення на фронті.

Міністр оборони України Умєров доповів щодо деталей поїздки в Сполучені Штати, щодо перемовин, а головне, реалізації тих оборонних пакетів, які оголошені вже, але ще не поставлені в Україну. Підштовхуємо цю логістику.

Головком Олександр Сирський доповів щодо ситуації на основних напрямках. Найбільше боїв на Покровському напрямку, на нашій Донеччині, але кожен напрямок зараз зміцнюємо, від Харківщини до південних. І я вдячний кожній бригаді, вдячний кожному солдату, кожному командиру, які дійсно стійкі, дійсно влучні. А особливо – 35-та окрема бригада морської піхоти, 44-та і 55-та окремі артилерійські бригади, 71-ша окрема єгерська бригада, 108-ма окрема бригада ТрО і 110-та окрема механізована бригада. Дякую всім вам за результат, воїни!

Провів тривалу нараду щодо Саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться вже наступного тижня. Саміт має бути сильний. Сильний для України і всіх наших партнерів. Відбудеться і засідання Ради Україна – НАТО. Працюємо над новими документами і рішеннями, які підпишемо з партнерами.