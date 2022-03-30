Кабмин уже принял соответствующее решение. Об этом 30 марта рассказал министр финансов Сергей Марченко.

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"Мы должны позаботиться о людях"

Обычно пенсии выдаются в течение 1 – 20 чисел места, однако сейчас на неподконтрольных территориях начали делать раньше. В частности, на Черниговщину и Луганщину деньги за апрель поступили 26 марта.

Как бы это ни звучало пафосно, мы должны позаботиться о людях. Многие себе не могут позволить там купить какие-то минимальные товары. Также это политический месседж этим людям, что о них государство Украина заботится,

– пояснил Марченко.

Министр акцентировал на том, что аналогичное решение было и с выплатами за март. Он считает, что несмотря на определенные трудности с покупкой товаров, деньги уязвимым группам населения необходимо выдавать без исключений.

Почему єВиплата может не повториться

Также министр финансов рассказал о программе єВиплата, по которой выдавали 6 500 гривен. Эти деньги в основном получали ФЛП, которые прекратили деятельность и те, кто потерял работу. Однако, вероятно, в ближайшее время это уже не повторится.

У нас сейчас есть другие вопросы, которые мы должны закрывать. Что касается тех, кто потерял работу, то мы сейчас работаем над тем, чтобы создать для этих людей рабочие места,

– сказал Сергей Марченко.

По словам Марченко, таким образом украинцы в целом получили 21 миллиард гривен. Однако было немало случаев, когда деньги брали те, кто не терял работу. Поэтому в дальнейшем будет выдаваться поддержка по другим направлениям и программам. В частности, внутренне перемещенным лицам.

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