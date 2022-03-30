Кабмін уже ухвалив відповідне рішення. Про це 30 березня розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

До теми В Україні з 1 березня зросли пенсії: кому та на скільки підвищили виплати

"Ми маємо подбати про людей"

Зазвичай пенсії видаються протягом 1 – 20 чисел місця, проте зараз на непідконтрольних територіях почали робити скоріше. Зокрема, на Чернігівщину та Луганщину гроші за квітень надійшли 26 березня.

Як би це не звучало пафосно, ми маємо подбати про людей. Багато хто собі не може дозволи там купити якісь мінімальні товари. Також це політичний меседж цим людям, що про них держава Україна піклується,

– пояснив Марченко.

Міністр акцентував на тому, що аналогічне рішення було й з виплатами за березень. Він вважає, що попри певні труднощі з купівлею товарів, гроші вразливим групам населення необхідно видавати без виключень.

Чому єВиплата може не повторитися

Також міністр фінансів розповів про програму єВиплата, за якою видавали 6 500 гривень. Ці гроші здебільшого отримували ФОПи, які припинили діяльність і ті, хто втратив роботу. Проте, ймовірно, найближчим часом це вже не повториться.

У нас зараз є інші питання, які ми маємо закривати. Щодо тих, хто втратив роботу, то ми зараз працюємо над тим, щоб створити для цих людей робочі місця,

– сказав Сергій Марченко.

За словами Марченка, у такий спосіб українці загалом отримали 21 мільярд гривень. Проте було чимало випадків, коли гроші брали ті, хто не втрачав роботу. Тому надалі буде видаватися підтримка за іншими напрямами та програмами. Зокрема, внутрішньо переміщеним особам.

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