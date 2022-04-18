Об этом глава Главного управления разведки сообщил в интервью немецкому изданию Spiegel.

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Если они действительно верили, что смогут сделать это за три дня – и, насколько нам известно, они абсолютно верили, что да – то российское руководство, видимо, удивляется, насколько компетентны их генералы. Они приняли желание за реальность,

– подчеркнул Кирилл Буданов.

По его словам, причиной бессмысленных действий врага стал очень низкий профессиональный уровень генералов, которые благодаря кумовству попали на свои должности.

"Это погодные генералы, родственники какого-нибудь чиновника, которые не отвечают своим задачам и не готовы к ним. Возьмите дело Чернобаевки отдельно! Это памятник идиотизма", – добавил глава ГУР Министерства обороны.

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