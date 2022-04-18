Про це очільник Головного управління розвідки повідомив у інтерв'ю німецькому виданню Spiegel.

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Якщо вони дійсно вірили, що зможуть зробити це за три дні – і, наскільки нам відомо, вони абсолютно вірили, що так – то російське керівництво, мабуть, дивується, наскільки компетентні їхні генерали. Вони прийняли бажання за реальність,

– наголосив Кирило Буданов.

За його словами, причиною безглуздих дій ворога став надзвичайно низький професійний рівень генералів, які завдяки кумівству потрапили на свої посади.

"Це погодні генерали, родичі якогось чиновника, які не відповідають своїм завданням і не готові до них. Візьміть справу Чорнобаївки окремо! Це пам'ятник ідіотизму", – додав глава ГУР Міністерства оборони.

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