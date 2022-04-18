Окрім цього, потрібні танки. Про це розповів очільник Міністерства розвідки 18 квітня.

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За словами міністра, багато артилерійських сестем має Німеччина.

Потрібні артилерійські системи — німецька армія в них особливо сильна. І, на жаль, нам потрібні танки, бо ми мали дуже великі втрати бронетехніки,

– розповів Кирило Буданов.

Інша необідна зброя – це стандартне обладнання. Наприклад, зенітні комплекси, радіоелектронна розвідка тощо.

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