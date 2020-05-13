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Принятие закона о банках, монополия Коломойского – Гуд найт Юкрейн

Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" за 13 мая – сегодня Верховная Рада приняла "антиколомойский" законопроект. Ведь одно из требований МВФ – невозвращение "Приватбанка" олигарху. Единственный завод, который производит жидкий хлор для очистки питьевой воды, принадлежит Коломойскому. Сейчас он уже месяц не работает. Из-за этого страна оказалась на пороге экологической катастрофы.

Также в выпуске "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале:

Нардеп Александр Дубинский "проспал" процесс голосования за правки к закону "О банках".

"Антиколомойский" закон снова заблокировал внефракционный нардеп Антон Поляков.

Автор: Антон Голобородько, Леся Виговська
Теги: Законодательство Верховная Рада Игорь Коломойский Гуд найт Юкрейн
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