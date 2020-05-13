Принятие закона о банках, монополия Коломойского – Гуд найт Юкрейн
В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" за 13 мая – сегодня Верховная Рада приняла "антиколомойский" законопроект. Ведь одно из требований МВФ – невозвращение "Приватбанка" олигарху. Единственный завод, который производит жидкий хлор для очистки питьевой воды, принадлежит Коломойскому. Сейчас он уже месяц не работает. Из-за этого страна оказалась на пороге экологической катастрофы.
Также в выпуске "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале:
Нардеп Александр Дубинский "проспал" процесс голосования за правки к закону "О банках".
"Антиколомойский" закон снова заблокировал внефракционный нардеп Антон Поляков.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 18:13 Масштабные протесты перевозчиков в разных городах Украины: фото, видео
powered by lun.ua
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии