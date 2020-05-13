Ухвалення закону про банки, монополія Коломойського – Гуд найт Юкрейн
У свіжому випуску програми "Гуд найт Юкрейн" за 13 травня – сьогодні Верховна Рада ухвалила "антиколомойський" законопроєкт. Він є однією з вимог МВФ щодо неповернення "Приватбанку" олігарху. Єдиний завод, який виготовляє рідкий хлор для очистки питної води належить Коломойському. Наразі він вже місяць як не працює. Через це країна опинилася на порозі екологічної катастрофи.
Також у випуску "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі:
Нардеп Олександр Дубінський "проспав" процес голосування за правки до закону про банки.
"Антиколомойський" закон знову заблокував позафракційний нардеп Антон Поляков.
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