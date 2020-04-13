Принятие антикризисного бюджета, штрафы за поджог травы – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 13 апреля – сегодня депутаты собрались в Верховной Раде, чтобы рассмотреть правки в госбюджет на 2020 год. Они перераспределили средства из-за пандемии COVID-19 и кризис, который она вызвала. Парламент поднял штрафы за поджог травы и листьев от 3 до 150 тысяч гривен.

Также в выпуске: Во фракции "Голос" объяснили, почему не голосовали за изменения в бюджет. В Вербное воскресенье правоохранители оштрафовали за нарушение карантина 3 священников, а вербу – конфисковывали. Киево-Печерскую лавру закрыли из-за вспышки пандемии. Там заболели более 90 человек.