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      Принятие антикризисного бюджета, штрафы за поджог травы – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 13 апреля – сегодня депутаты собрались в Верховной Раде, чтобы рассмотреть правки в госбюджет на 2020 год. Они перераспределили средства из-за пандемии COVID-19 и кризис, который она вызвала. Парламент поднял штрафы за поджог травы и листьев от 3 до 150 тысяч гривен.

      Также в выпуске:

      Во фракции "Голос" объяснили, почему не голосовали за изменения в бюджет.

      В Вербное воскресенье правоохранители оштрафовали за нарушение карантина 3 священников, а вербу – конфисковывали.

      Киево-Печерскую лавру закрыли из-за вспышки пандемии. Там заболели более 90 человек.

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Штрафы Мировой кризис 2020 Бюджет 2020 Новости политики Гуд найт Юкрейн
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