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      Прийняття антикризового бюджету, штрафи за паління трави – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн -

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 13 квітня – сьогодні депутати зібралися у Верховній Раді, аби розглянути правки до держбюджету на 2020 рік. Вони перерозподілили кошти через пандемію COVID-19 та кризу, яку вона спричинила. Парламент підняв штрафи за паління трави та листя від 3 до 150 тисяч гривень.

      Також у випуску:

      У фракції "Голос" пояснили, чому не голосували за зміни до бюджет. 

      У Вербну неділю правоохоронці оштрафували за порушенян карантину 3 священників, а вербу – конфісковували.

      Києво-Печерську лавру закрили через спалах пандемії. Там захворіли понад 90 осіб.

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Світова криза 2020 Бюджет 2020 Штрафи Гуд найт Юкрейн Новини політики
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