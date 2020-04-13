Прийняття антикризового бюджету, штрафи за паління трави – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 13 квітня – сьогодні депутати зібралися у Верховній Раді, аби розглянути правки до держбюджету на 2020 рік. Вони перерозподілили кошти через пандемію COVID-19 та кризу, яку вона спричинила. Парламент підняв штрафи за паління трави та листя від 3 до 150 тисяч гривень.

Також у випуску: У фракції "Голос" пояснили, чому не голосували за зміни до бюджет. У Вербну неділю правоохоронці оштрафували за порушенян карантину 3 священників, а вербу – конфісковували. Києво-Печерську лавру закрили через спалах пандемії. Там захворіли понад 90 осіб.