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      Принятие законопроекта №1210 повлечет нарушение Бюджетного и Налогового кодексов

      38 Читати новину українською
      Налоговый кодекс
      Налоговый кодекс / 5.ua

      Верховная Рада сейчас рассматривает законопроект №1210, который предусматривает резкое повышение рентных ставок на ряд сырьевых товаров, что приведет к крайне негативным последствиям.

      Такое мнение высказал эксперт Дмитрий Марунич. Он считает, что нормальный бизнес не сможет работать в таких условиях. Для экономики ничего позитивного такое решение не принесет.

      Во-первых, целый ряд проектов закроются, станут нерентабельными и невыгодными. Из-за нестабильности налогового законодательства в отношении предприятий, добывающих руду, будут пересмотрены западные инвестиции. Во-вторых, ставится под сомнение нормальное функционирование отрасли вообще,
      – пояснил эксперт.

      Изменения, заложенные в законопроекте №1210, фактически уничтожат железорудную промышленность Украины. Горно-обогатительным комбинатам придется остановить свою работу, а экономика потеряет миллиарды долларов инвестиций и десятки тысяч рабочих мест.

      Народный депутат Украины Даниил Гетманцев, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, пообещал, что законопроект №1210 не будет рассматриваться кулуарно, без консультаций с бизнесом и экспертами. "Мы хотим принять качественный закон, – сказал "слуга народа". – Поэтому нам нужен диалог, чтобы услышать друг друга и найти баланс".

      Именно с целью этого диалога была создана рабочая группа для наработки изменений в законопроект. В нее вошли представители бизнеса, Госналоговой службы и эксперты. Но совместная работа оказалась неэффективной, отметил один из участников группы – президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков. На заседании депутаты выслушали замечания, покивали головами и решили вынести законопроект №1210 на голосование в первом чтении без изменений. Только пообещали, что правки можно будет внести в перерыве между первым и вторым чтением,

      Принятие законопроекта №1210 в виде, который есть сейчас, повлечет нарушение Бюджетного и Налогового кодексов. Такие изменения в налогообложение не могут вступать в силу ранее, чем через 6 месяцев, а новый бюджетный период начинается уже 1 января.

      Подробнее о нюансах законопроекта №1210 читайте в статье 
      "Законопроект имени Коломойского".

      blog_ava
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      Теги: Верховная Рада Законодательство Финансы Налоговый кодекс Налоги
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