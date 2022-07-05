Принудительная мобилизация украинцев на временно оккупированных территориях стала привычным способом врага пополнить ряды новобранцами, деморализовать людей и погасить сопротивление. Теперь россияне решили вводить эту практику на всех территориях, которые им удалось временно захватить.

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Принудительная мобилизация на Юге

Российские оккупанты начали подготовку к "мобилизации" в Бердянске, который находится под их контролем. Руководители ОСМД получили распоряжение от врага о предоставлении списков всех жителей призывного возраста.

Одно из главных условий принудительной мобилизации – российский паспорт, который оккупанты пытаются заставить взять наших граждан. Те сопротивляются даже несмотря на то, что отсутствие российского документа очень сильно усложняет жизнь на оккупированных территориях.

Также известно о том, что россияне наращивают темпы "мобилизации" на оккупированной Луганщине, они заставляют становиться в свои ряды всех мужчин.

Напомним, кое-где оккупанты и их приспешники так хотят выслужиться перед Кремлем, что забирают на войну работников коммунальных предприятий, из-за чего те просто останавливаются, а в оккупированных городах назревает катастрофа.

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