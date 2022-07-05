Примусова мобілізація українців на тимчасово окупованих територіях стала звичним способом ворога поповнити свої ряди новобранцями, деморалізувати людей та погасити спротив. Тепер росіяни вирішили запроваджувати цю практику на всіх територіях, які їм вдалося тимчасово захопити.

Читайте також Україна здатна перемогти Росію ще до кінця року: Данілов пояснив, від чого це залежить

Примусова мобілізація на Півдні

Російські окупанти почали підготовку до "мобілізація" у Бердянську, який наразі перебуває під їхнім контролем. Керівники ОСББ отримали розпорядження від ворога щодо надання списків усіх мешканців призовного віку.

Одна із головних умов примусової мобілізації – російський паспорт, який окупанти намагаються змусити взяти наших громадян. Ті чинять опір навіть попри те, що відсутність російського документа дуже сильно ускладнює життя на окупованих територіях.

Також відомо про те, що росіяни нарощують темпи "мобілізації" на окупованій Луганщині, вони змушують ставати до своїх лав усіх чоловіків.

Нагадаємо, подекуди окупанти та їх посіпаки так хочуть вислужитися перед Кремлем, що забирають на війну працівників комунальних підприємств, через що ті просто зупиняються, а в окупованих містах назріває катастрофа.

Дивіться також – дружина окупанта радить йому втікати з війни до Росії