Оккупационные власти установили дедлайн до 31 декабря 2024 года. Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов сказал 24 Каналу, чем угрожают россияне в случае отказа от паспорта России.

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Принудительная паспортизация в Бердянске

Новые дедлайны и попытки россиян увеличить количество российских паспортов на оккупированных территориях свидетельствует о том, что далеко не все получили паспорта.

Людей, которые отказываются от российской паспортизации, еще много. В процентном отношении такой статистики ни у кого нет, но ощутимо, что остается много людей, которые не получили паспорта. Это реально уже очередной дедлайн,

– сказал Дудукалов.

За отказ от получения паспорта страны-агрессора захватчики угрожают перевести украинцев в статус "иностранцев". Таких людей принудительно будут ставить на миграционный учет. Кроме этого, они будут должны получить разрешение на проживание в собственном городе.

Также российские захватчики готовят масштабную кампанию лишения базовых прав – прекращение социальных выплат, отказ в медицинской помощи, создание препятствий в трудоустройстве и даже повышение налогов.

Я уже не говорю о социалке, медицине, любом взаимодействии с органами так называемой власти оккупантов, поэтому на сегодня паспорт многим людям помогает выжить, потому что просто позволяет вызвать скорую или получить медицинскую,

– добавил заместитель председателя Бердянского районного совета.

Он отметил, что получение российского паспорта на оккупированных территориях не является государственной изменой, или преступлением. Для людей это фактически способ выживания.