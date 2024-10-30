Окупаційна влада встановила дедлайн до 31 грудня 2024 року. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов сказав 24 Каналу, чим погрожують росіяни у разі відмови від паспорта Росії.

До теми Без них не вижити: як росіяни змушували мешканців Маріуполя отримати російські паспорти

Примусова паспортизація у Бердянську

Нові дедлайни й спроби росіян збільшити кількість російських паспортів на окупованих територіях свідчить про те, що далеко не всі отримали паспорти.

Людей, які відмовляються від російської паспортизації, ще багато. У відсотковому відношенні такої статистики ні в кого немає, але відчутно, що залишається багато людей, які не отримали паспорти. Це реально вже черговий дедлайн,

– мовив Дудукалов.

За відмову від отримання паспорта країни-агресора загарбники погрожують перевести українців у статус "іноземців". Таких людей примусово ставитимуть на міграційний облік. Крім цього, вони будуть повинні отримати дозвіл на проживання у власному місті.

Також російські загарбники готують масштабну кампанію позбавлення базових прав – припинення соціальних виплат, відмова в медичній допомозі, створення перешкод у працевлаштуванні та навіть підвищення податків.

Я вже не кажу про соціалку, медицину, будь-яку взаємодію з органами так званої влади окупантів, тому на сьогодні паспорт багатьом людям допомагає вижити, тому що просто дозволяє викликати швидку або отримати медичну,

– додав заступник голови Бердянської районної ради.

Він наголосив, що отримання російського паспорта на окупованих територіях не є державною зрадою, чи злочином. Для людей це фактично спосіб виживання.