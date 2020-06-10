Офис генпрокурора сообщил о подозрении двум "должностным лицам" с оккупационной администрации "ЛНР". Речь идет о преступлении принудительной паспортизации граждан Украины, в случае отказа от которой людей выгоняли с работы, из учебных заведений, лишали их соцвыплат и тому подобное.

Принудительная паспортизация – преступление

Офис генпрокурора 9 июня на официальном сайте ведомства рассказал, что двум "должностным лицам" из оккупационной администрации "ЛНР" сообщено о подозрении в преступлении.

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Речь идет о руководителе "управления миграционной службы МВД Луганской народной республики" и его заместителе. А подозревают их в принудительной паспортизации граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях.

Эту паспортизацию прокуроры расценивают как:

Посягательство на территориальную целостность Украины,

Содействие деятельности террористической организации,

А также – нарушение законов и обычаев войны.

Досудебное расследование в уголовном производстве – продолжается.

Что это за принудительная паспортизация: главное

С 2018 года оккупанты в Донбассе выдают местным жителям "паспорта" псевдореспублик. А если люди этих "документов" оформлять не хотят, то им отказывают в трудоустройстве, увольняют с работы, отменяют им соцвыплаты, выгоняют из учебных заведений и тому подобное.

В апреле 2019 президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи непосредственно российских паспортов жителям оккупированного Донбасса, а в мае – такой же указ для жителей Крыма. Ведь "паспорта ЛНР" или "паспорта ДНР" ни Украина, ни остальной цивилизованный мир документами не считают .