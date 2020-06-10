Офіс генпрокурора повідомив про підозру двом "посадовцям" з окупаційної адміністрації "ЛНР". Мовиться про злочин примусової паспортизації громадян України, у разі відмови від якої людей виганяли з роботи, з навчальних закладів, позбавляли їх соцвиплат тощо.

Примусова паспортизація – злочин

Офіс генпрокурора 9 червня на офіційному сайті відомства розповів, що двом "посадовцям" з окупаційної адміністрації "ЛНР" повідомлено про підозру у злочині.

До теми Чи залишаються громадянами України ті, хто отримав паспорт на Донбасі: пояснення Мережка

Мовиться про керівника "управління міграційної служби МВС Луганської народної республіки" та його заступника. А підозрюють їх у примусовій паспортизації громадян України, які мешкають на окупованих територіях.

Цю паспортизацію прокурори розцінюють як:

Посягання на територіальну цілісність України,

Сприяння діяльності терористичної організації,

А також – порушення законів і звичаїв війни.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні – триває.

Що це за примусова паспортизація: головне

З 2018 року окупанти на Донбасі видають місцевим мешканцям "паспорти" псевдореспублік. А якщо люди цих "документів" оформляти не хочуть, то їм відмовляють у працевлаштуванні, звільняють із роботи, скасовують їм соцвиплати, виганяють із навчальних закладів тощо.

У квітні 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощення видачі безпосередньо російських паспортів жителям окупованого Донбасу, а у травні – такий же указ для мешканців Криму. Адже "паспорта ЛНР" чи "паспорта ДНР" ані Україна, ані решта цивілізованого світу за документи не вважають.

У лютому 2020, нагадаємо, Офіс генпрокурора повідомляв, що збирає докази примусової паспортизації мешканців окупованих Росією територій – для передачі їх до Міжнародного кримінального суду.