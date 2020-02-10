Примусова паспортизація на Донбасі: реакція Офісу генпрокурора

Українська розвідка роздобула інформацію про те, що російське командування бойовиків на Донбасі примушує підлеглих отримувати громадянство РФ. За невиконання таких вимог погрожують звільненням і невиплатою грошей. На примусову паспортизацію українців на Донбасі вже відреагували в Офісі генпрокурора.

Так, прокуратура Луганської області вже відкрила кримінальне провадження у зв’язку з цією ситуацією. Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

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Вказані дії кваліфіковані як порушення законів та звичаїв війни,

– наголошують там.

Відповідно до матеріалів СБУ, перші особи адміністрації так званої "ЛНР" насильно примушують громадян України отримувати на тимчасово окупованій території Луганщини російські паспорти.

Ці дії мають саме примусовий характер та всупереч вимогам Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Окрім того, вони ведуть до порушення конституційних прав та свобод громадян,

– додають в Офісі генпрокурора.

Розслідування цієї справи вже доручили слідчим СБУ у Донецькій і Луганській областях.

Увага! За попередніми даними Офісу, паспорти "ЛНР", ймовірно, отримали понад 200 тисяч осіб.