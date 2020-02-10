17:21
10 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОСКАР 2020 КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в мега депрессивном городе. Полицейские котики
      Вєсті Кремля
      19:34, 8 февраля
      Вести.UA. Жир: Мастерица кунг-фу Луценко. Скульптура Кивы в Бердянске
      Вєсті.UA
      20:06, 8 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ОСКАР 2020 КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ

      Принудительная паспортизация на Донбассе: реакция Офиса генпрокурора

      25 Читати новину українською
      На Донбассе украинцам принудительно выдают паспорта РФ / Иллюстративное фото

      Украинская разведка раздобыла информацию о том, что российское командование боевиков на Донбассе заставляет подчиненных получать гражданство РФ. За невыполнение таких требований угрожают увольнением и невыплатой денег. На принудительную паспортизацию украинцев на Донбассе уже отреагировали в Офисе генпрокурора.

      Так, прокуратура Луганской области уже открыла уголовное производство в связи с этой ситуацией. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

      Раньше: Боевиков заставляют получать российские паспорта: что об этом известно

      Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны,
      – отмечают там.

      Согласно материалам СБУ, первые лица администрации так называемой "ЛНР" насильно заставляют граждан Украины получать на временно оккупированной территории Луганщины российские паспорта.

      Эти действия имеют именно принудительный характер и вопреки требованиям Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Кроме того, они ведут к нарушению конституционных прав и свобод граждан,
      – добавляют в Офисе генпрокурора.

      Расследование этого дела уже поручили следователем СБУ в Донецкой и Луганской областях.

      Внимание! По предварительным данным Офиса, паспорта "ЛНР", вероятно, получили более 200 тысяч человек.

      Когда в Украине выпадет снег: прогноз
      сегодня
      27757
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Офис генпрокурора Война на Донбассе Украина – Россия Российские паспорта на Донбассе Пророссийские боевики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:10 Война между Украиной и Россией: какие цели на самом деле преследует Кремль
      Павло Казарін 463
      сегодня , 15:09 Оскар-2020: все главные награды получили вегетарианцы
      Анастасія Манюхіна 292
      сегодня , 11:07 Надо забыть о подходе "настоящие музыканты" и "попса" — интервью с Сашей Кольцовой
      86
      7 февраля , 17:54 Коронавирус в Китае: молодожены из Сингапура провели собственную свадьбу по видеотрансляции
      Марія Бондар 514
      сегодня , 14:00 Украина на пороге экономического кризиса и мы все умрем? Что происходит на самом деле
      Сергій Фурса 16585
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук