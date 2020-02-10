Принудительная паспортизация на Донбассе: реакция Офиса генпрокурора

Украинская разведка раздобыла информацию о том, что российское командование боевиков на Донбассе заставляет подчиненных получать гражданство РФ. За невыполнение таких требований угрожают увольнением и невыплатой денег. На принудительную паспортизацию украинцев на Донбассе уже отреагировали в Офисе генпрокурора.

Так, прокуратура Луганской области уже открыла уголовное производство в связи с этой ситуацией. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Раньше: Боевиков заставляют получать российские паспорта: что об этом известно

Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны,

– отмечают там.

Согласно материалам СБУ, первые лица администрации так называемой "ЛНР" насильно заставляют граждан Украины получать на временно оккупированной территории Луганщины российские паспорта.

Эти действия имеют именно принудительный характер и вопреки требованиям Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Кроме того, они ведут к нарушению конституционных прав и свобод граждан,

– добавляют в Офисе генпрокурора.

Расследование этого дела уже поручили следователем СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Внимание! По предварительным данным Офиса, паспорта "ЛНР", вероятно, получили более 200 тысяч человек.