Глава ОП Ермак отметил, что сейчас в Украине – лучший президент за все время. Он остается порядочным и честным человеком.
Заметьте Мы ждем реальных действий, – Ермак о готовности Запада помочь в случае эскалации
Я всегда повторял, что пришел с ним и уйду с ним,
– подчеркнул Ермак.
По словам главы ОП, Зеленский за годы президентства стал жёстче. Все потому, что каждый день слышать о себе потоки грязи – это непросто.
"За короткое время ему пришлось стать специалистом во многих сферах, и, поверьте, те, кто говорит, что его держат в теплой ванне, его не знают или сильно обижены", – отметил Ермак.
Ермак о попадании в центр скандалов
- Ранее глава ОП прокомментировал собственное попадание в эпицентр скандала. Он подчеркнул: это потому, что его невозможно вовлечь в разные "договорняки".
- По словам политика, у него появилось много врагов, "когда какая-то часть политического и бизнес истеблишмента, привыкшая работать "по старинке", поняла, что договориться – невозможно".
- В то же время Ермак заверил, что готов пожертвовать репутацией, если это нужно для успеха реформ, которые сделают нашу страну сильнее, богаче и успешнее.