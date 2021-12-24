Глава ОП Єрмак зауважив, що наразі в Україні – найкращий президент за весь час. Він залишається порядною та чесною людиною.
Зауважте Ми чекаємо на реальні дії, – Єрмак про готовність Заходу допомогти у разі ескалації
Я завжди повторював, що прийшов із ним і піду з ним,
– наголосив Єрмак.
За словами очільника ОП, Зеленський за роки президентства став жорсткішим. Усе тому, що щодня чути про себе потоки бруду – це непросто.
"За короткий час йому довелося стати спеціалістом у багатьох сферах, і, повірте, ті, хто каже, що його тримають у теплій ванні, його не знають чи на щось сильно ображені", – зауважив Єрмак.
Єрмак про потрапляння у центр скандалів
- Раніше глава ОП прокоментував власне потрапляння в епіцентр скандалу. Він наголосив: це тому, що його неможливо втягнути у різні "договорняки".
- За словами політика, у нього з'явилося багато ворогів, "коли якась частина політичного і бізнесового істеблішменту, яка звикла працювати "по-старому", зрозуміла, що домовитися – неможливо".
- Водночас Єрмак запевнив, що готовий пожертвувати репутацією, якщо це потрібно для успіху реформ, які зроблять нашу країну сильнішою, багатшою та успішнішою.