Про це Єрмак повідомив в інтерв'ю. Він наголосив, що частота спілкування з представниками Заходу значно зросла цього року.

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Концентрація підтримки України – безпрецедентна

За цей рік концентрація підтримки України західними партнерами набула безпрецедентного характеру, а частота нашого спілкування на кардинально різних рівнях зросла. Такого рівня взаємодії із усіма західними партнерами Україна не мала за всю історію відновлення своєї незалежності,

– пояснив Єрмак.

Голова ОП зауважив, що діалог відбувається на постійній основі, координують дії та позиції. Єрмак запевнив, що співпраця зі США видна навіть по обсягу військової допомоги, яку надає Вашингтон.

Значно зріс обсяг військової допомоги США

Ми отримали і Javelin, й іншу військову техніку. У розмові з президентом України американський президент сказав, що вони нададуть усю необхідну військову допомогу, щоб Україна могла відбити будь-яку атаку на її територію,

– сказав і голова ОП.

Як відбувається співпраця з іншими країнами:

Велика Британія сьогодні бере участь у будівництві флоту. З Лондоном реалізовують проєкт розвитку наших військово-морських сил на суму 1,7 мільярда фунтів стерлінгів.

Розширюють співпрацю з Туреччиною.

З Францією розмір спільних програм сягає 1,3 мільярда євро.

За словами Єрмака, він особисто часто контактує з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном, і в них склалися дуже довірчі взаємини.

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Захід вважає, що питання НАТО – це виключно питання України

Єрмак запевнив, що західні партнери питання членства НАТО – це виключно питання України та членів Альянсу. Росія на цей процес впливати не може. При цьому, голова Офісу Президента наголосив, що Україна продовжує розраховувати на себе.

Зараз ми говоримо про те, що декларації наших партнерів щодо готовності до рішучіших дій на нашу підтримку в разі кардинального посилення ескалації є дуже важливими. Ми з великою подякою приймаємо ці слова, але віримо в справи. Тому ми чекаємо на реальні дії,

– розповів Єрмак.

Головне про ситуацію поблизу кордону України:

За інформацією РНБО, за 200 кілометрів від кордону перебуває 120 тисяч російських військових.

Українські розвідники вважають, що можливий напад Росії може відбутись у січні – лютому 2022 року.

На думку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Росія робить все, аби залякати не лише Україну, а й її західних партнерів.

У напад Росії вірить половина українців.

Про посилення оборони України та пресконференцію Путіна у "Такі справи":