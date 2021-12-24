Володимир Зеленський пояснив, що варто зосередитися на захисті національних інтересів й державності. Про це він говорив на підсумковому засіданні колегії СБУ, яке відбулося 24 грудня.
Зверніть увагу СБУ стала дієвим інструментом у роботі РНБО, – Баканов про безпеку держави
Зеленський про дестабілізуючі чинники
Крім цього, важливими завданнями є й протидія російській агресії та гібридній війні, захист критичної інфраструктури та контррозвідувальна діяльність. Ще одним напрямком є боротьба з тероризмом в усіх його проявах. Особливу увагу варто приділити й кібербезпеці, зокрема – захисту інформаційних ресурсів держави й блокування впливу пропаганди.
Це сильні дестабілізаційні чинники, які будуть використовувати як ззовні, так і, на жаль, зсередини країни. Розраховую на вашу успішну протидію їм на обох напрямах,
– звернувся Зеленський до учасників засідання.
Й додав, що, на його думку, в офіцерів СБУ достатньо досвіду, вмінь та навичок, аби успішно виконати всі ці завдання. Мовляв, вони добре знають, у чому полягають інтереси держави та чому їх потрібно захищати за будь-яких обставин.
Інші заяви під час засідання
- Зеленський підкреслив, що СБУ перестала бути "кошмаром для бізнесу". Мовляв, тепер відомство стало "кошмаром для сепаратистів та зрадників".
- Очільник відомства Іван Баканов наголосив, що СБУ стала дієвим інструментом РНБО. Крім цього, посадовець відзначив успішну співпрацю з іншими структурами.