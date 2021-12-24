Владимир Зеленский объяснил, что следует сосредоточиться на защите национальных интересов и государственности. Об этом он говорил на итоговом заседании коллегии СБУ, состоявшемся 24 декабря.

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Зеленский о дестабилизирующих факторах

Кроме этого, важными задачами является противодействие российской агрессии и гибридной войне, защита критической инфраструктуры и контрразведывательная деятельность. Еще одним направлением есть борьба с терроризмом во всех его проявлениях. Особое внимание следует уделить и кибербезопасности, в частности – защите информационных ресурсов государства и блокированию влияния пропаганды.

Это сильные дестабилизирующие факторы, которые будут использовать как извне, так и, к сожалению, изнутри страны. Рассчитываю на ваше успешное противодействие им на обоих направлениях,

– обратился Зеленский к участникам заседания.

И добавил, что, по его мнению, у офицеров СБУ достаточно опыта, умений и навыков, чтобы успешно выполнить все эти задачи. Мол, они хорошо знают, в чем состоят интересы государства и почему их нужно защищать при любых обстоятельствах.

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