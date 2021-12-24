Владимир Зеленский объяснил, что следует сосредоточиться на защите национальных интересов и государственности. Об этом он говорил на итоговом заседании коллегии СБУ, состоявшемся 24 декабря.
Обратите внимание СБУ стала действенным инструментом в работе СНБО, – Баканов о безопасности государства
Зеленский о дестабилизирующих факторах
Кроме этого, важными задачами является противодействие российской агрессии и гибридной войне, защита критической инфраструктуры и контрразведывательная деятельность. Еще одним направлением есть борьба с терроризмом во всех его проявлениях. Особое внимание следует уделить и кибербезопасности, в частности – защите информационных ресурсов государства и блокированию влияния пропаганды.
Это сильные дестабилизирующие факторы, которые будут использовать как извне, так и, к сожалению, изнутри страны. Рассчитываю на ваше успешное противодействие им на обоих направлениях,
– обратился Зеленский к участникам заседания.
И добавил, что, по его мнению, у офицеров СБУ достаточно опыта, умений и навыков, чтобы успешно выполнить все эти задачи. Мол, они хорошо знают, в чем состоят интересы государства и почему их нужно защищать при любых обстоятельствах.
Другие заявления во время заседания
- Зеленский подчеркнул, что СБУ перестала быть "кошмаром для бизнеса". Мол, теперь ведомство стало "кошмаром для сепаратистов и предателей".
- Глава ведомства Иван Баканов подчеркнул, что СБУ стала действенным инструментом СНБО. Кроме этого, чиновник отметил успешное сотрудничество с другими структурами.