Об этом Зеленский сообщил на состоявшемся в Киеве итоговом заседании коллегии СБУ. Он считает, что понятие безопасности имеет широкое определение.

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Украинцы должны быть защищены от терактов и вражеской пропаганды

Это защищенные границы, защищенная критическая инфраструктура, защищенная экономическая и энергетическая независимость.

– сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что граждане и государство должны быть обезопасены от терактов и свободны от вражеской пропаганды. Сейчас, считает президент, это самый актуальный запрос общества.

СБУ перестала быть "кошмаром для бизнеса", – Зеленский

Что касается работы Службы безопасности, то глава государства считает, что она за последний год перестала быть "кошмаром для бизнеса" и стала "кошмаром для предателей, сепаратистов, контрабандистов".

В этом контексте я хочу поблагодарить за важную информацию и предложения для заседаний СНБО. Мы сделали для защиты нашей безопасности много важных вещей, которые должны были быть сделаны еще в 2014 году,

– констатировал Зеленский.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов подчеркнул, что в 2021 году СБУ в сотрудничестве с представителями других силовых структур противодействовала ключевым угрозам государственной безопасности.

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СБУ стала действенным инструментом СНБО, – Баканов

Речь идет о масштабных военных учениях на границе, выборах в российские органы власти на оккупированных территориях Украины, миграционном кризисе на границе Беларуси и стран ЕС, кибератаках на органы власти.

Это был год системной защиты интересов государства. СБУ стала действенным инструментом в работе СНБО. Мы скоординированно и эффективно противодействовали гибридной войне, дестабилизации, работали над сохранением экономического потенциала страны.

– рассказал Баканов.

По словам Баканова, гибридная война становится все более интенсивной и приобретает новые формы. Спецслужбы России усиливают подразделения, работающие против Украины.

Какие задачи перед СБУ поставил Зеленский:

защита национальных интересов и государственности,

противодействие российской агрессии и гибридной войне,

защита критической инфраструктуры,

контрразведывательная деятельность;

борьба с терроризмом во всех его проявлениях;

кибербезопасность.

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