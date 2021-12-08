Видео, которое опубликовала пресс-служба СБУ, напоминает сцену из супергеройского фильма. Эпичности кадров позавидует даже Netflix.

Заметьте СБУ арестовала еще 13 самолетов, которые незаконно летали в Крым

Жизнь – Родине! Честь – никому,
– подписали видео.

СБУ показала захватывающие кадры с тренировки: смотрите видео

СБУ предотвратила теракт в колледже

  • Благодаря оперативной работе СБУ удалось предотвратить теракт в колледже в Черкасской области. В запрещенной соцсети "Вконтакте" злоумышленники делились планом расстрела студентов.
  • Устроить теракт планировали 2 студента. Жертвами должны были стать их одногруппники.
  • Кроме того, в соцсети злоумышленники призывали других присоединиться к теракту.
  • Силовики изъяли пистолеты, компьютерную технику и средства связи с доказательствами. В дальнейшем с ними будут работать эксперты.
  • Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства дела.