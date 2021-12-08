Видео, которое опубликовала пресс-служба СБУ, напоминает сцену из супергеройского фильма. Эпичности кадров позавидует даже Netflix.
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Жизнь – Родине! Честь – никому,
– подписали видео.
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СБУ предотвратила теракт в колледже
- Благодаря оперативной работе СБУ удалось предотвратить теракт в колледже в Черкасской области. В запрещенной соцсети "Вконтакте" злоумышленники делились планом расстрела студентов.
- Устроить теракт планировали 2 студента. Жертвами должны были стать их одногруппники.
- Кроме того, в соцсети злоумышленники призывали других присоединиться к теракту.
- Силовики изъяли пистолеты, компьютерную технику и средства связи с доказательствами. В дальнейшем с ними будут работать эксперты.
- Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства дела.