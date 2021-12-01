Украинские спецназовцы приняли участие в совместной межведомственной операции "Полесье". Она полностью направлена ​​на отражение возможного нашествия мигрантов.

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Условия обучения были максимально приближены к реальным

К учениям, кроме СБУ, присоединились представители национальной полиции, Госпогранслужбы, Нацгвардии и исполнительной и местной власти.

По легенде, на территорию Украины прибыла группа диверсантов для дальнейшей помощи мигрантам, которые в то время пытаются прорвать государственную границу. Во время операции стражам порядка удалось обнаружить "диверсантов" и остановить "мигрантов".

Во время учений использовали и технику, в частности беспилотники. Таким образом, разные структуры смогли отработать единый механизм противодействия нашествию мигрантов из Беларуси.

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