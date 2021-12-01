Украинские спецназовцы приняли участие в совместной межведомственной операции "Полесье". Она полностью направлена на отражение возможного нашествия мигрантов.
Обратите внимание Польскую территорию обстреляли со стороны Беларуси
Условия обучения были максимально приближены к реальным
К учениям, кроме СБУ, присоединились представители национальной полиции, Госпогранслужбы, Нацгвардии и исполнительной и местной власти.
По легенде, на территорию Украины прибыла группа диверсантов для дальнейшей помощи мигрантам, которые в то время пытаются прорвать государственную границу. Во время операции стражам порядка удалось обнаружить "диверсантов" и остановить "мигрантов".
Во время учений использовали и технику, в частности беспилотники. Таким образом, разные структуры смогли отработать единый механизм противодействия нашествию мигрантов из Беларуси.
Миграционный кризис на границе Беларуси: главное
- Миграционный кризис в Беларуси начался 8 ноября, когда несколькотысячная колонна мигрантов отправилась на польскую границу и пыталась попасть на территорию Евросоюза.
- В ЕС и НАТО уверены, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко использует мигрантов для давления на западные страны. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал кризис "самой большой попыткой дестабилизации Европы со времен Холодной войны".
- Из-за ситуации на границе Беларуси и Польши о дополнительной охране своих границ начали говорить и в Литве и Украине.
- Мигранты на польской границе организовали лагерь, который даже посетил Александр Лукашенко. Белорусская пропаганда освещает кризис как провокацию Евросоюза и НАТО.