Разоблачили двух студентов, у которых были пистолеты. Информацию о подготовке к теракту они распространили в запретной в Украине соцсети "ВКонтакте".
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Якобы планировали массовый расстрел.
Следователи выяснили, что двое студентов местного колледжа через интернет распространяли сообщения с фото- и видео материалами о планах массового расстрела одногруппников. Более того, злоумышленники через соцсети призывали людей присоединяться к преступной группе.
Во время обысков в квартирах студентов нашли 2 пистолета, компьютерную технику и средства связи с доказательствами. Все отправили на экспертизу.
Открыли дело
Следователи возбудили уголовное дело касательно террористического акта. Устанавливают обстоятельства и ищут причастных лиц.
У студентов нашли оружие / Фото СБУ
Теракты в учебных заведениях
- В сентябре 2021 года теракт произошел в Пермском университете. 18-летний Тимур Бекмансуров пробрался в заведение и открыл огонь по людям. В результате происшествия 6 человек погибли, а еще 24 получили ранения. Нападавшего тяжело ранили при задержании. Выяснили, что Бекмансуров давно хотел совершить такое преступление. Он выкладывал свои планы в соцсетях.
- Похожая трагедия 11 мая 2021 года произошла в гимназии №175 в Казани. 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Это привело к гибели 7 детей и 2 педагогов. Одна из них закрывала своим телом детей. Еще более 20 человек пострадали. Сам стрелок объяснял, что якобы "осознал себя богом", внезапно всех возненавидел, потому и решил убить.