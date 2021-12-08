Викрили двох студентів, у яких були пістолети. Інформацію про підготовку до теракту вони поширювали через заборонену в Україні соцмережу "Вконтакті".

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Планували нібито масовий розстріл

Слідчі з'ясували, що двоє студентів місцевого коледжу через інтернет поширювали дописи з фото- та відео матеріалами про плани щодо масового розстрілу одногрупників. Ба більше, зловмисники через соцмережі закликали людей приєднуватись до злочинної групи.

Під час обшуків у помешканнях студентів знайшли 2 пістолети, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку із доказами.

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