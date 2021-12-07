Шел в школу с пистолетом

В российской столице буквально на входе одной из школ сотрудники полиции задержали 18-летнего Арсения. У него обнаружили пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа.

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Он писал в соцсетях, что намерен устроить теракт в учебном заведении. Сообщение подростка нашли сотрудники департамента образования и передали информацию правоохранителям.

После задержания его отвезли в отделение полиции, он находится в изоляторе временного содержания.



В Москве задержали парня, планировавшего теракт в школе / Фото телеграм-канала Baza

Подросток изготавливал взрывчатку

"Интерфакс" пишет, что в Ярославской области ФСБ задержала 16-летнего парня, который изготавливал взрывчатку якобы для акций, направленных на дестабилизацию политической обстановки.

Несовершеннолетний был учеником одного из средних специальных учебных заведений. Задержанный находился в "закрытых" чатах в телеграме, которые "объединяют радикально настроенных граждан".

Он изготавливал взрывчатые вещества из общедоступных компонентов. Во время обыска изъято:

самодельное бризантное взрывчатое вещество;

компоненты для его синтеза;

обрез охотничьего ружья и незаконно хранящиеся боеприпасы;

средства связи и коммуникации.

Против парня открыли уголовное производство. Решается вопрос об аресте задержанного.