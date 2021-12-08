Відео, яке опублікувала пресслужба СБУ, нагадує сцену з супергеройського фільму. Епічності кадрів позаздрить навіть Netflix.

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Життя – Батьківщині! Честь – нікому,
– підписали відео.

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СБУ запобігла теракту у коледжі

  • Завдяки оперативній роботі СБУ вдалося запобігти теракту у коледжі на Черкащині. У забороненій соцмережі "Вконтакті" зловмисники ділилися планом розстрілу студентів.
  • Влаштувати теракт планували 2 студентів. Жертвами мали стати їхні одногрупники.
  • Окрім того, у соцмережі зловмисники закликали інших долучитися до теракту.
  • Силовики вилучили пістолети, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку із доказами. Надалі над ними працюватимуть експерти.
  • Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини справи.